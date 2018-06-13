В Ингушетии власти выдадут аванс бюджетникам до завершения месяца Рамадан

МАГАС, 13 июня. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился выдать аванс бюджетникам до завершения священного для мусульман месяца - поста Рамадан. Окончание священного поста - Ураза-Байрам - будет праздноваться в Ингушетии 15 июня, сообщает пресс-служба главы региона.

"Необходимо до конца рабочего дня 14 июня выдать всем работникам бюджетной сферы аванс заработной платы в связи с предстоящим празднованием окончания месяца Рамадан. Людям не будут лишними, а в некоторых случаях даже необходимы эти средства для подготовки к празднику", - приводит пресс- служба слова Евкурова.

Как сообщается, ранее глава Ингушетии порекомендовал чиновникам сократить рабочий день своих сотрудников на один час в связи с началом священного для мусульман месяца. Наряду с этим, на период поста в республике запрещена продажа алкоголя, а коммунальным службам поручено обеспечить бесперебойную подачу электричества, газа и воды.

8 июня Евкуров подписал указ о праздновании мусульманского праздника Ураза-Байрам, согласно которому 15, 16 и 17 июня 2018 года установлены в Ингушетии праздничными днями.