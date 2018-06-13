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Участники и эксперты WorldSkills из Дагестана смогут пройти подготовку в Татарстане

В стране
13 июня, 18:10 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 13, июня. /ТАСС

В Дагестане ведется планомерная работа по развитию движения, отметил директор центра "Успех" Шамиль Магомедов

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МАХАЧКАЛА, 13 июня. /ТАСС/. Участники и эксперты движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) из Дагестана будут проходить подготовку и обучение на базе тренировочных центров в Татарстане, договоренность об этом достигли по итогам визита делегации из Махачкалы в Казань, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского молодежного центра занятости "Успех" минтруда Дагестана.

"В ходе встречи стороны пришли к договоренности о сотрудничестве в подготовке и обучении участников и экспертов (движения WorldSkills Russia - прим. ТАСС) из Дагестана, а также сборной нашей республики на базе тренировочных центров Татарстана", - сказал представитель ведомства.

Как отметил в ходе встречи с коллегами из Татарстана директор центра "Успех" Шамиль Магомедов, проект WorldSkills находится под особым вниманием правительства Дагестана, в республике ведется планомерная работа по развитию движения.

"Однако слабая техническая оснащенность многих тренировочных площадок Дагестана не дает возможности нашим участникам раскрыться и в полной мере использовать свой потенциал, что, разумеется, потом сказывается на результатах в национальном чемпионате", - привели в пресс-службе слова Магомедова.

Национальный чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - самые масштабные в России соревнования по профессиональному мастерству среди студентов колледжей и техникумов от 16 до 22 лет, а также школьников от 14 до 16 лет. Чемпионат на Сахалине состоится с 8 по 12 августа, он будет проходить по 62 компетенциям.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям и их престижа. Движение направлено на развитие профессионального образования через организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills пройдет в Казани.

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