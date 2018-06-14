Сезон летней навигации откроется в Певеке на Чукотке 15 июля

ТАСС, 14 июня. Летняя навигация в самом северном городе страны Певеке на Чукотке откроется 15 июля. В настоящее время в морском порту завершаются последние подготовительные работы, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг начальник регионального отдела транспорта и связи Сергей Мисяченко.

"Сейчас в порту завершаются последние подготовительные работы. Сотрудники порта ремонтируют буксир-кантовщик, внутренние дороги, гусеничные грузоподъемные краны и грузозахваточные приспособления. В связи с тем, что к началу навигации не удалось завершить ремонтные работы первого и второго причалов порта, портовики будут использовать только третий причал", - рассказал собеседник агентства.

Также в порту готовятся дополнительные складские помещения, ремонтируются машины малой механизации. В нынешнюю навигацию рабочие планируют завершить монтаж анкерных свай на последнем участке второго причала и уложить монолитное железобетонное покрытие. А все работы на первом причале завершатся в этом году, впоследствии там будет происходить разгрузка угля.

Навигация продлится в самом северном городе страны с 15 июля по середину октября. Всего планируется завезти 2,6 тыс. т продовольствия и 44 тыс. т топлива для городского округа Певек и Билибинского района, 60 - 65 тыс. т для нужд Чаунской ТЭЦ, а также стройматериалы для строительства ЛЭП Билибино - Певек. До начала навигации эта цифра может увеличиться в большую сторону.

Певек - самый северный город страны, находящийся в одноименном городском округе в Чукотском автономном округе. Сейчас его население составляет около 5 тыс. человек. Основная часть грузов завозится в его порт в сезон навигации через Северный морской путь.