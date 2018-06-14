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Новосибирские вузы помогут в подготовке квалифицированных кадров для Арктики

В стране
14 июня, 10:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, июня. /ТАСС

Делегация совета ректоров вузов Новосибирской посетит ХМАО в октябре

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© Лев Федосеев/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Делегация совета ректоров вузов Новосибирской области в октябре посетит Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), чтобы договориться об обеспечении недостающими кадрами и повышении квалификации специалистов. Об этом сообщил ТАСС организатор поездки - руководитель проектного направления межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Олег Реутов.

"Там дефицит кадров, что в ХМАО, что в ЯНАО (Ямало-Ненецкий автономный округ). <…> Очень часто меня просят решить вопрос повышения квалификации. С [председателем совета ректоров вузов Новосибирской области] Николаем Пустовым мы переговорили, и он на октябрь планирует туда направить специалистов", - сказал он.

По словам Реутова, в ХМАО делегация обсудит три направления сотрудничества: обеспечение кадрами, подбор программы повышения квалификации специалистов и представит новые разработки новосибирских вузов. Ожидается, что в результате кадровую проблему Севера будут решать сразу несколько новосибирских вузов. Реутов добавил, что в ХМАО и ЯНАО готовы принять на работу инженеров-тепловиков, энергетиков, вентиляционщиков, геодезистов.

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