Первый в Сибири музей иконы появится в Новосибирской области в 2018 году

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Первый в Сибири музей сибирской народной иконы конца XIX - начала XX века откроется в Новосибирской области в сентябре 2018 года в районном поселке Сузун. Как сообщил ТАСС директор Новосибирского краеведческого музея Андрей Шаповалов, в помещениях музея будет размещено более 500 экспонатов, которые несколько лет собирали по всей Сибири и реставрировали специально для этой выставки.

"Часть экспозиции мы покупали у людей, часть находили в антикварных магазинах, причем по всем ближайшим городам мы специальные закупочные партии отправляли и веерно покупали. На антикварном рынке эти народные иконы не очень ценятся - это все же домашние иконы, они стояли дома, перед ними жгли свечи, а значит, там что-то может быть пропалено. А мы брали их и реставрировали", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что для помещения музея было выделено здание бывшей церковно-приходской школы Колывано-Воскресенского завода в поселке Сузун, которое само является историческим памятником. Музей там планировалось открыть в конце 2017 года, но, по словам Шаповалова, помещение потребовало гораздо более серьезных вложений, чем ожидалось. Сейчас музей практически готов к приему посетителей, которые увидят не только домашние иконы, но и старинное литье.

"Мы хотим показать не только народные иконы, но и коллекцию меднолитой православной пластики, начиная от нательных крестов и заканчивая серьезными иконами и складнями, которых у нас тоже уже неплохая коллекция", - добавил директор музея.

Ожидается, что экспозиция музея будет постоянно пополняться, а сама выставка станет частью музейного комплекса, расположенного в старинном поселке Сузун в 180 километрах от Новосибирска. Там в 1764 году был построен Нижне-Сузунский медеплавильный завод и монетный двор, в котором чеканилась сибирская монета. В состав комплекса сейчас входят музей "Дом и контора управляющего", экспозиция "Медеплавильный завод", а также музей "Монетный двор".