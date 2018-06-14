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Металлурги Заполярья вложили 50 млн рублей в сохранение популяции атлантического лосося

В стране
14 июня, 11:01 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 14, июня. /ТАСС

За два года специалисты выпустили порядка 300 тыс. мальков

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МУРМАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Мурманский транспортный филиал "Норникеля" (МТФ) приобрел и выпустил в бассейн реки Умба 60 тыс. мальков атлантического лосося (семги). Как сообщает в четверг пресс-служба компании "Кольская ГМК" (дочернее предприятие "Норникеля" в Мурманской области), работа по поддержанию уникальной популяции ведется второй год.

"Всего за два года МТФ выпустил в реки Кольского полуострова около 300 тыс. мальков, израсходовав на эти цели более 50 млн. руб.", - сообщает компания.

Реки Кольского полуострова остаются одними из немногих в мире, где сохранилась дикая популяция атлантического лосося. Умба является одной из рек, где семга массово растет и нерестится.

Работа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводилась МТФ совместно со специалистами Росрыболовства, Полярного научно- исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных. Молодь семги вырастили на Княжегогубском рыбзаводе. К новому "месту жительства" мальков доставили на специализированном автомобиле, который оборудован системой подачи кислорода.

Предполагается, что в этой реке молодь проживет два-три года, после чего уйдет в море, откуда позже вернется обратно на нерест.

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