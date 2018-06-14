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Главная улица Нижнего Новгорода признана лучшей торговой улицей России

В стране
14 июня, 14:23 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, июня. /ТАСС

На Большой Покровской находятся 244 объекта торговли и общественного питания

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© Владимир Смирнов/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Улица Большая Покровская в Нижнем Новгороде получила звание лучшей торговой улицы по итогам всероссийского конкурса "Торговля России", проведенного Минпромторгом РФ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"На Большой Покровской находятся 244 объекта торговли и общественного питания. Однако в номинации "Лучшая торговая улица" оценивалось не только количество, разнообразие магазинов и точек продаж, их внешний вид и ассортимент, но и как эти объекты интегрированы в городскую среду, представляют ли они так называемый торговый коридор. Считаем большим достижением, что наша Покровка этим высоким критериям соответствует", - цитирует пресс-служба министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова.

В номинации "Лучший мобильный торговый объект" победителем стала мобильная кофейня, расположенная в Кстове Нижегородской области, отмечается в сообщении.

Конкурс "Торговля России" был впервые организован Минпромторгом РФ для выявления лучших идей и решений в разных торговых форматах. Жюри рассмотрело более 620 заявок в семи номинациях.

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