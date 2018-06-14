В КЧР проведут капремонт более 16 км берегоукрепительных сооружений до 2021 года

ЧЕРКЕССК, 14 июня. /ТАСС/. Более 16 км берегоукрепительных сооружений планируют капитально отремонтировать в ближайшие три года в Карачаево-Черкесии. Об этом в четверг сообщила корр. ТАСС замначальника Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР Валентина Ляшова.

"В этом году капремонт берегоукрепительных сооружений планируем начать на реках Аксаут, Джегута и Уруп в Зеленчукском, Усть-Джегутинском и Урупском районах республики. В период 2018-2020 гг. всего по этим объектам предстоит провести работы более чем на 16 км", - сказала Ляшова по итогам пресс-конференции по вопросам профилактики ЧС в летний период, организованной ТАСС в Черкесске.

Она отметила, что в 2018 году планируется завершить строительство берегозащитной дамбы протяженностью 2,3 км на левом берегу реки Малый Зеленчук в Ногайском районе.

"Специалисты управления регулярно проверяют состояние бесхозных гидротехнических сооружений, их на сегодня в республике 42. Нашему управлению 10 лет, за это время в безопасное состояние приведено 38 гидротехнических сооружений, построено девять таких объектов", - добавила Ляшова. По словам собеседницы агентства, укрепление берега, углубление дна, а также ремонт и устройство берегозащитных дамб проводятся в республике постоянно для снижения негативного воздействия паводковых вод.

По территории Карачаево-Черкесии протекают 172 большие и малые реки. Во время паводка наибольшую угрозу представляют реки Кубань, Большая Лаба, Большой Зеленчук, Малый Зеленчук. В КЧР, по данным республиканского главка МЧС России, наиболее опасным считается летний паводок из-за таяния снега в горах при обильных осадках.