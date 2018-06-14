Бесплатный Wi-Fi появится на 500 пляжах Краснодарского края к концу 2019 года

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Бесплатный беспроводной интернет появится на 500 пляжах Краснодарского края к концу 2019 года, рассказал журналистам в четверг министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

"Мы инициативно ведем работу по оснащению пляжей бесплатным доступом в интернет с помощью wi-fi. И где-то к концу 2019 года мы эту работу закончим. Сейчас ряд пляжей оснащен wi-fi в Имеретинской низменности, в Туапсинском районе - в ближайшее время они начнут предоставлять эту услугу", - сказал Константиниди.

Он уточнил, что данный проект реализуется без привлечения бюджетных денег, а исключительно за счет вложений инвесторов.

Сегодня санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского края - это более 100 км обустроенных комфортабельных пляжей Азово-Черноморского побережья, свыше 6000 классифицированных средств размещения, из них почти 190 здравниц, более 600 объектов турпоказа, почти 300 экскурсионных и туристских маршрутов, свыше 100 объектов агротуризма.