Фонд развития Псковской области откроется в регионе в ближайшее время

ПСКОВ, 14 июня. /ТАСС/. Псковские власти намерены открыть в ближайшее время благотворительный фонд развития Псковской области. Он будет оказывать финансовую поддержку общественным проектам, которые существуют в регионе. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил врио губернатора региона Михаил Ведерников.

"Фонд развития Псковской области - это благотворительный фонд, созданный рядом известных людей Псковской области, некоторые из них являются моими общественными помощниками. Фонд зарегистрирован, сейчас они проходят регистрацию в налоговом органе. Это будет абсолютно открытая, прозрачная площадка, которая будет аккумулировать внебюджетные средства, фонд обязан раз в год публиковать сведения о доходах и расходах. Это будет одним из инструментов поддержки общественных проектов", - сказал глава региона.

Ведерников также добавил, что в рамках проекта "Команда-2018" инициативные жители региона предложили реализовать целый ряд идей во всех сферах жизни. В администрацию Псковской области поступило более 400 заявок от общественников. Они намерены реализовать проекты в сфере экономики, культуры и туризма, экологии и сельского хозяйства, патриотизма, молодежной политики. Многие из проектов нуждаются в финансировании.

"Какие-то гранты у участников будет возможность выиграть, но это только часть. Мне хотелось бы, чтобы также появился проектный офис, в котором участники получили бы знания, необходимые для того, чтобы выигрывать федеральные гранты", - резюмировал Ведерников.