Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Ивановской области откроют первый в России музей маршала артиллерии Михалкина

В стране
14 июня, 18:04 UTC+3 ИВАНОВО ИВАНОВО 14, июня. /ТАСС

В экспозицию войдут личные вещи, книги, военная форма, редкие фотографии, переданные семьей военачальника

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИВАНОВО, 14 июня. /ТАСС/. Музей маршала артиллерии Владимира Михалкина откроется в ракетной бригаде Западного военного округа в Ивановской области в конце июня. Музей станет первым в России, а его открытие приурочено к годовщине со дня рождения военачальника, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"В ракетной бригаде Западного военного округа, дислоцированной в Ивановской области, состоится торжественная церемония открытия первого в России музея маршала артиллерии Владимира Михалкина. Открытие музея в военном гарнизоне соединения будет приурочено к 91-й годовщине со дня рождения выдающегося военачальника", - уточнили в пресс-службе.

Михалкин родился 30 июня 1927 года, а ушел из жизни 1 января 2017 года на 90-м году жизни. По данным ведомства, в экспозицию вошли личные вещи, книги, военная форма, редкие фотографии, переданные семьей военачальника.

"На стендах также размещена информация о боевом пути офицера, результаты его научной деятельности, архивные материалы о развитии ракетных войск и артиллерии. В музее будут регулярно проходить экскурсии для школьников, студентов и воспитанников "Юнармии". Одним из главных экспонатов станет пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", стоящего на вооружении соединения", - добавили в пресс-службе.

Михалкин - советский военачальник, маршал артиллерии. Родился в городе Бобруйске Белорусской ССР в семье командира артиллерийской батареи. Во время Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, после продолжил службу в вооруженных силах. С 1978 года - начальник штаба командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, в 1983-1991 годы - командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ивановская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
5
Биография Станислава Говорухина
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Пенсионный возраст в странах мира. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости