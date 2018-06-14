В Ивановской области откроют первый в России музей маршала артиллерии Михалкина

ИВАНОВО, 14 июня. /ТАСС/. Музей маршала артиллерии Владимира Михалкина откроется в ракетной бригаде Западного военного округа в Ивановской области в конце июня. Музей станет первым в России, а его открытие приурочено к годовщине со дня рождения военачальника, сообщили в четверг в пресс-службе Западного военного округа.

"В ракетной бригаде Западного военного округа, дислоцированной в Ивановской области, состоится торжественная церемония открытия первого в России музея маршала артиллерии Владимира Михалкина. Открытие музея в военном гарнизоне соединения будет приурочено к 91-й годовщине со дня рождения выдающегося военачальника", - уточнили в пресс-службе.

Михалкин родился 30 июня 1927 года, а ушел из жизни 1 января 2017 года на 90-м году жизни. По данным ведомства, в экспозицию вошли личные вещи, книги, военная форма, редкие фотографии, переданные семьей военачальника.

"На стендах также размещена информация о боевом пути офицера, результаты его научной деятельности, архивные материалы о развитии ракетных войск и артиллерии. В музее будут регулярно проходить экскурсии для школьников, студентов и воспитанников "Юнармии". Одним из главных экспонатов станет пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", стоящего на вооружении соединения", - добавили в пресс-службе.

Михалкин - советский военачальник, маршал артиллерии. Родился в городе Бобруйске Белорусской ССР в семье командира артиллерийской батареи. Во время Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, после продолжил службу в вооруженных силах. С 1978 года - начальник штаба командующего ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск, в 1983-1991 годы - командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск.