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В Ингушетии малоимущим семьям в честь Рамадана списали долги за коммунальные услуги

В стране
14 июня, 19:00 UTC+3 МАГАС МАГАС 14, июня. /ТАСС

"Газпроммежрегионгаз Назрань" погасил задолженность в отношении 40 семей на сумму более 230 тыс. рублей

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МАГАС, 14 июня. /ТАСС/. Ресурсоснабжающие организации Ингушетии по случаю окончания священного месяца Рамадан списали задолженность за коммунальные услуги малоимущим семьям республики. Общая сумма списанных средств поставляет порядка 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

"Газпроммежрегионгаз Назрань", "Ингушэнерго" и "ИнгушрегионВодоканал" по рекомендации главы республики Юнус-Бека Евкурова в этот священный для мусульман месяц поста Рамадан за своей счет произвели оплату задолженности за коммунальные услуги семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на общую сумму 781 219 руб.", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Магомеда Ужахова.

В частности, по его словам, "Газпроммежрегионгаз Назрань" погасил задолженность в отношении 40 семей на сумму 230 631 рублей, со стороны "Ингушэнерго" погашены задолженности 32 семей на сумму 361 076 рублей, а "ИнгушрегионВодоканал" освободил от счетов 11 семей на сумму 189 512 рублей.

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