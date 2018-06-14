Аэропорт Толмачево первым в Сибири вступил в программу China Friendly

ХАРБИН /Китай/, 14 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Международный аэропорт Новосибирска Толмачево стал первым в Сибири крупным региональным авиаузлом, который начинает работать по программе China Friendly ("Дружественный Китаю") и проводит полную модернизацию объекта для улучшения качества обслуживания пассажиров из КНР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.

"Сегодня это отметил генеральный директор АО "Толмачево" Евгений Янкилевич <…> Для повышения удобства пассажиров, прибывающих из Китая, информационные таблички и указатели в терминале аэропорта дублируются по-китайски, работает китайская версия сайта, а с начала 2017 года - осуществляются объявления по громкой связи на китайском. С целью улучшения качества обслуживания гостей из КНР в Новосибирске при поддержке нашей ассоциации были разработаны первые туристические карты, где по-китайски отмечены наиболее популярные достопримечательности города. Соответствующая стойка размещена в зоне прилета аэропорта", - рассказал он.

Еженедельно из новосибирской воздушной гавани осуществляются регулярные рейсы в Гонконг, Пекин, Санью, Урумчи, Харбин и Шанхай. Основные авиакомпании, обеспечивающие развитие перевозок на направлениях из Китая в Новосибирск - S7 Airlines, "Уральские авиалинии", China Southern Airlines, NordStar.

"За пять месяцев в Новосибирск прилетели 5437 человек по безвизе, что на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Даже такая промежуточная цифра подтверждает скачок, который сделал "Толмачево" за последние два года. К тому же с возможным увеличением до 21 дня срока пребывания [туристических] групп в рамках межправительственного соглашения будет больше возможностей для развития санаторно- курортного туризма, набирающего популярность в Китае", - подчеркнул исполнительный директор.

Согласно официальным данным, в 2017 году прямой пассажиропоток между Новосибирском и городами КНР вырос на 89%, превысив 255 тыс. человек. Воздушная гавань обслужила 65 тыс. трансферных пассажиров на китайском направлении - на 36% больше, чем годом ранее.

China Friendly - программа, призванная создать комфортную среду пребывания для туристов из Китая и продвигать российский турпродукт на международном рынке. Сертификация на соответствие ее требованиям позиционируется как "знак качества" для граждан КНР, которые собираются посетить РФ. Проект реализован в 20 городах России.