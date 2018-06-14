Власти Псковской области заявили о необходимости 5 млрд руб. на качественное водоснабжение

ПСКОВ, 14 июня. /ТАСС/. Около 5 млрд рублей необходимо Псковской области, для того чтобы обеспечить качественную работу систем водоснабжения в муниципалитетах региона, сообщил в четверг на пресс-конференции врио губернатора региона Михаил Ведерников.

"Порядка 5 млрд [рублей] необходимо региону для того, чтобы провести все необходимые мероприятия по доступности воды для наших граждан, и чтобы она была соответствующего качества. Мы уже сейчас готовим предложения в федеральное правительство с просьбой возобновить проект "Чистая вода". Нам тяжело, конечно, будет самим все это на себя взять, хотя параллельно прорабатываем вопросы о концессионном соглашении. Концессионерам интересен Псков, Великие Луки, большие центры, где большой объем платежей за воду идет", - сказал глава региона.

Он также добавил, что сейчас бюджету Псковской области "очень сложно платить ежеквартально тело кредита и проценты" Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках проекта "Чистая вода", который предполагает строительство под Псковом современных водоочистных сооружений.

В январе 2011 года было заключено кредитное соглашение между муниципальным предприятием "Горводоканал" и ЕБРР на сумму 520 млн. рублей. Также была дана государственная гарантия по кредиту со стороны региональных властей на сумму 624 млн. рублей. Кроме того, прописывались обязательства выделения Псковской областью гранта предприятию в сумме 6,5 млн. евро на выполнение работ по реконструкции сетей канализации, приобретения установки горизонтального бурения.

В ходе реализации проекта возникли проблемы с подрядчиком, который срывал сроки работы. Его заменили другим, а сам проект разбили на два этапа. В октябре 2015 года под Псковом была введена в эксплуатацию первая очередь водозабора мощностью 12 тыс. кубометров в сутки, стоимостью 536 млн. рублей, который функционирует в настоящее время в режиме опытной эксплуатации.

Ведерников заявил, что намерен просить помощи у федерального центра, чтобы решить проблему с задолженностью перед ЕБРР.