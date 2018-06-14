Ремонт уникальных цепных мостов под Псковом оценили более чем в 200 млн рублей

ПСКОВ, 14 июня. /ТАСС/. Более 200 млн рублей необходимо на ремонт уникальных цепных мостов XIX века, которые находятся в поселке Остров Псковской области. Работы по ремонту сооружений планируется начать в течение года, сообщил в четверг на пресс-конференции врио губернатора региона Михаил Ведерников.

Цепные мосты в Острове представляют собой два висячих моста через реку Великая и считаются уникальным памятником строительной техники и архитектуры. Это единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Движение по мостам было открыто в ноябре 1853 года в присутствии императора Николая I. Он прошёл пешком по только что выстроенному мосту, после чего пожаловал строителю орден Святой Анны II степени.

"Мы ведем переговоры с Росавтодором, предварительно все договоренности [о проведении ремонта мостов] есть. Около 220 млн рублей необходимо средств на ремонт этих мостов. Будем стараться что-то начать делать и в этом году, но в крайнем случае, если не успеем, то тогда перейдем в 2019 год", - сказал глава региона.

Цепные висячие мосты чувствительны к колебаниям, длина пролетов превышает 98 м, ширина мостового пролета между перилами превышает 6 м. В 1926 году деревянная часть мостов была заменена на металлическую, что увеличило несущую способность и долговечность мостов. В годы Великой Отечественной войны один из пролетов моста был взорван, но к 1 мая 1945 года его удалось восстановить. На данный момент сооружениям требуется капитальный ремонт.