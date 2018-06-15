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Вода ушла из всех подтопленных населенных пунктов Якутии

В стране
15 июня, 5:09 UTC+3

Ведутся аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистке территорий

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ТАСС, 15 июня. Все населенные пункты, подтопленные ранее из-за разлива рек в Якутии, освободились от воды. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Подтопленных населенных пунктов на территории Республики Саха (Якутия) нет. Реки Лена, Колыма, Яна, Индигирка и Оленек вышли в устье", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подтопленной остается лишь взлетно-посадочная полоса в поселке Зырянка. При этом аэропорт открыт для приема вертолетов, организованы стыковочные рейсы.

С мая из-за разлива Лены, Алдана, Амги, Колымы и малых рек в 14 районах Якутии были затоплены свыше 1,2 тыс. жилых домов. Более 4,5 тыс. жителей обратились за материальной помощью. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.

В освободившихся от воды населенных пунктах работают спасатели, идут аварийно-восстановительные работы по просушке домов и расчистке территорий.

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