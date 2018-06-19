Мост открыли — туристы поехали: в Крыму готовы к росту числа отдыхающих

Движение, открытое по Крымскому мосту, значительно увеличило нагрузку на автодорожную сеть полуострова. Хотя ездить разрешено пока только пассажирскому транспорту. В высокий сезон на дорогах ожидаются заторы, пока не введена в строй федеральная трасса "Таврида", которая соединит восток Крыма со столицей и Севастополем. Зато могут выиграть расположенные близко к мосту курорты восточного берега — Керчь, Феодосия, Коктебель и Судак.

Дорожники, в свою очередь, готовы сделать все от них зависящее, чтобы свести к минимуму пробки и вовремя достроить "Тавриду". Пока она готова на треть.

"У нас все отлично!"

Отельеры восточного побережья рассказали, что, хотя высокий сезон еще не начался, наплыв туристов уже зафискирован. В поселке Новый Свет недалеко от Судака на июнь забронированы почти все номера. "У нас около сотни номеров, свободны пока только девять из них", — сказала администратор одного из престижных отелей Алена, добавив, что благодаря мосту "приток туристов существенно возрос".

В поселке Коктебель под Феодосией все места в гостиницах заняты на несколько месяцев вперед.

Развернуть Отдыхающие на городском пляже в Феодосии © Сергей Мальгавко/ТАСС Отдыхающие на городском пляже в Феодосии © Сергей Мальгавко/ТАСС

"Мост открыли — туристы поехали. В нашей гостинице заняты уже сейчас все 125 номеров, так что за сезон нынешний мы не беспокоимся. Все отлично!" — говорит владелец отеля Юрий.

Восток или пробки

С начала года, констатируют власти, в Крыму побывали уже более 1,1 млн туристов, что на 28% больше, чем в январе — мае прошлого года. Заметно вырос турпоток и на восточном берегу.

"В этом году, я думаю, всплеск турпотока будет присутствовать, но в основном туристы будут осваивать курорты Восточного Крыма," — говорит глава регионального отделения Российского союза туриндустрии (ТСТ) в Крыму и Севастополе Борис Зелинский. Он предполагает, что загруженность трасс может остановить часть туристов от посещения курортов ЮБК.

Развернуть Набережная в Ялте © Владимир Смирнов/ТАСС Набережная в Ялте © Владимир Смирнов/ТАСС

В основном автотуристы будут останавливаться в частных мини-отелях восточного Крыма, уверен эксперт. "Там дешевле, а автотурист в основном — это бюджетный вариант для наших отельеров", — отметил он.

Цены на уровне прошлого года

А вот цены в гостиничном фонде Крыма с прошлого года не меняются, а в некоторых отелях даже снижены, рассказала председатель "Комитета по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму" Мария Мальгина. "Нельзя говорить, что Крым дорогой, Крым — разный", — добавила она.

Борис Зелинский сообщил, что в частном секторе, например, один номер на двоих с завтраком стоит от 2 до 5 тыс. рублей в сутки. "В гостиницах — от 1,5 до 7 тыс. рублей за номер, в зависимости от категории и услуг. Это примерные цены на июнь", — рассказал эксперт. В пик сезона цены повысятся. "В частном секторе — от 3 до 8 тыс. рублей за номер на двух человек, в гостиницах — от 4 до 8 тыс. рублей в сутки", — уточнил Зелинский.

Развернуть Курортный комплекс в Алуште © Валерий Шарифулин/ТАСС Курортный комплекс в Алуште © Валерий Шарифулин/ТАСС

Эксперты говорят, что курортники предпочитают планировать отдых за несколько дней до его начала, а порой и "день в день". "Если раньше планировали отпуск за полгода, то теперь как-то получается все спонтанно. Теперь много брони "сегодня — на сегодня" и "сегодня — на завтра", — рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко. "Активно поехали жители Краснодарского края в Крым, наверное, в разведку, увидеть мост, появились многочисленные туры выходного дня", — добавила она.

Туроператоры также заверили, что ввод моста на ценах в гостиницах Крыма не отразился. "Цены не выросли, роста не было, надеемся, что и не будет его. Ведем речь с некоторыми базами, чтобы цены снизить, пускай незначительно, но снизить", — сказала замгендиректора компании-туроператора "Кандагар" Эвелина Руснак. Дмитрий Шаров, гендиректор компании-туроператора "Мультитур", в свою очередь уточнил, что снижают цены на свои услуги те отели, которые пользовались низким спросом в прошлом году.

Пробки: не избежать и не обойти

Всего с начала летнего сезона по Крымскому мосту в обе стороны проехали около 200 тыс. автомобилей. Пока дорожная сеть с увеличившимся транспортным потоком справляется, как говорит председатель Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.

Развернуть Автомобили во время движения по Крымском мосту через Керченский пролив © Сергей Мальгавко/ТАСС Автомобили во время движения по Крымском мосту через Керченский пролив © Сергей Мальгавко/ТАСС

Чтобы уменьшить вероятность появления пробок, разработаны альтернативные объезды проблемных участков. Они ремонтируются, там регулируется режим зеленой зоны светофоров. Однако совсем пробок избежать не удастся.

Ждем "Тавриду"

Новая четырехполосная федеральная трасса "Таврида" свяжет Керчь и Севастополь. Дорога будет обходить Феодосию, Белогорск, Симферополь, Бахчисарай, после чего до Симферополя, например, можно будет добраться вдвое быстрее — за два часа вместо четырех. Проехать всю Тавриду до Севастополя можно будет менее чем за три часа.

Строительство трассы "Таврида" разделено на семь этапов, шесть — на территории Республики Крым, а седьмой — на территории Севастополя.

"Сейчас строительство трассы ведется одновременно на всех семи этапах и разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (1−4 этапы) движение по автомобильной дороге будет запущено уже в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года. На сегодняшний день трасса "Таврида" готова на 32%", — уточнили в комитете.

Развернуть Строительство федеральной трассы "Таврида" © Сергей Мальгавко/ТАСС Строительство федеральной трассы "Таврида" © Сергей Мальгавко/ТАСС

Заложенная проектом пропускная способность шоссе составит до 40 тыс. машин в сутки, она "обеспечит безопасное и комфортное передвижение по территории полуострова даже в том случае, если весь транспорт с моста поедет исключительно по трассе "Таврида", игнорируя другие направления, отметили специалисты.

Помимо строительства автоподхода к Крымскому мосту и трассы "Таврида", которые будут основой новой транспортной системы полуострова, в республике активно строят и реконструируют дороги, создают новые транспортных развязки, сдали в эксплуатацию подъездную дорогу к новому терминалу аэропорта в Симферополе.

Татьяна Кузнецова, Сергей Павлив