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Суд в Оренбурге взыскал с детсада 150 тыс. рублей в пользу ошпарившегося кипятком мальчика

В стране
15 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Виновниками инцидента судебная коллегия признала воспитателя и его помощника

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Оренбургский областной суд взыскал с детсада 150 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу двухлетнего мальчика, который по вине воспитателя и его помощника ошпарился кипятком. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба суда.

"Судебная коллегия пришла к выводу, что вред здоровью ... [ребенка] был причинен во время образовательного процесса по вине воспитателя и ее помощника, которые были привлечены к дисциплинарной ответственности. Оренбургский областной суд постановил взыскать с детского сада в пользу воспитанника 150 000 рублей", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в мае 2017 года двухлетний мальчик, оставшись в детсаду без присмотра воспитателя, ошпарился, натолкнувшись на помощника воспитателя, в руках у которой был чайник с кипятком. В результате малыш получил термические ожоги, ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе отмечают, что при недостаточности средств у детского сада "недостающая сумма будет взыскана в субсидиарном порядке с администрации муниципалитета".

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