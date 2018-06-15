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Ночной забег в полярный день проведут в Мурманской области

В стране
15 июня, 15:48 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 15, июня. /ТАСС

Основная дорога протяженностью в 10,42 км проходит по извилистой дороге с перепадом высоты 800 метров

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МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Ночной арктический горный легкоатлетический пробег "Солнечные ночи" состоится в районе гор Хибины в Мурманской области. Как сообщила пресс- служба областного правительства, соревнования пройдут в середине июля и соберут как профессионалов, так и любителей.

"Уникальный арктический горный пробег "Солнечные ночи" - яркое и запоминающееся спортивное событие для любителей бега. Соревнования проходят в ночное время в условиях полярного дня", - говорится в сообщении.

Основной пробег состоится на дистанции протяженностью 10,42 км, которая проходит по извилистой дороге с перепадом высоты 800 м. Преодолевшим дистанцию открывается завораживающая панорама Хибинских гор с плато Расвумчорр.

"Солнечные ночи" станут частью большого спортивного уикенда в Хибинах. Вместе с пробегом пройдут соревнования по бегу по шоссе - полумарафонскую дистанцию участники преодолеют по автодороге Апатиты - аэропорт Хибины. В рамках спортивного уикенда также состоится 4-километровый горный забег "Солнечные ночи. Lite" у самого подножия Хибин для всех желающих испытать свои силы.

Пробег "Солнечные ночи" проводится в Хибинах с 1982 года и традиционно считается одним из самых зрелищных спортивных событий.

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