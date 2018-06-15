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WWF России планирует в июле завезти 17 зубров в Северную Осетию

В стране
15 июня, 16:30 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 15, июня. /ТАСС

Для них построили специальный карантинный вольер

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© Виктор Драчев/ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России планирует в конце июля перевезти 17 зубров из Окского зубрового питомника в Северную Осетию. Об этом ТАСС сообщили в минприроды республики.

"Более 15 зубров завезут в Турмонский заказник в Северной Осетии. Для них построен специальный карантинный вольер, который включает участок леса, зарастающие кустарником поляны и часть русла реки для водопоя. Через месяц животных выпустят в дикую природу", - сказал собеседник агентства.

Зубры были почти полностью истреблены в дикой природе около 100 лет назад. Вид удалось возродить благодаря особям, сохранившимся в неволе. Последний раз зубров завозили в Россию в 2002 году. В 2017 году, после длительного перерыва, Фонд вновь завез в РФ зубров из Европы.

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