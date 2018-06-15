Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 140 жителей селения Северной Осетии переселят из оползневой зоны

В стране
15 июня, 18:20 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 15, июня. /ТАСС

Вопрос будет решаться на федеральном уровне, сообщил глава региона Вячеслав Битаров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Жителей села Малый Малгобек Моздокского района Северной Осетии переселят из оползневой зоны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Вопрос переселения граждан из оползневой зоны Моздокского района будет решаться на федеральном уровне. Об этом глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил жителям во время схода в районе. Оползневая зона представляет серьезную угрозу для 144 человек, проживающих в селении Малый Малгобек", - говорится в сообщении.

В селении Малый Малгобек постепенно сокращается и пространство, необходимое для текущей хозяйственной деятельности 860 жителей селения Предгорное.

Руководитель республики также проинформировал участников схода о том, что на уровне федерального центра будет ставить вопрос о восстановлении дороги, которая напрямую связывала Владикавказ с Моздоком.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северная Осетия
Персоны
Битаров, Вячеслав Зелимханович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости