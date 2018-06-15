Более 140 жителей селения Северной Осетии переселят из оползневой зоны

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июня. /ТАСС/. Жителей села Малый Малгобек Моздокского района Северной Осетии переселят из оползневой зоны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Вопрос переселения граждан из оползневой зоны Моздокского района будет решаться на федеральном уровне. Об этом глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил жителям во время схода в районе. Оползневая зона представляет серьезную угрозу для 144 человек, проживающих в селении Малый Малгобек", - говорится в сообщении.

В селении Малый Малгобек постепенно сокращается и пространство, необходимое для текущей хозяйственной деятельности 860 жителей селения Предгорное.

Руководитель республики также проинформировал участников схода о том, что на уровне федерального центра будет ставить вопрос о восстановлении дороги, которая напрямую связывала Владикавказ с Моздоком.