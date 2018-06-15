Шведские компании рассмотрят возможность инвестировать в Нижегородскую область

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Компании из Швеции рассмотрят возможность инвестировать в Нижегородскую область и установить деловые контакты с местным бизнесом, сообщил в пятницу журналистам посол Швеции в России Петер Эриксон.

"В состав нашей делегации входят представители высокотехнологичных шведских компаний, имеющих внушительный опыт работы на российском рынке. За несколько дней нам предстоит ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Нижегородской области, расширить уже существующие направления сотрудничества, а также установить новые деловые контакты с представителями местного бизнеса", - сказал он в рамках открытия Дней Швеции в регионе.

Еще одна задача, которую ставит перед собой шведская делегация, - это познакомить нижегородцев со Швецией, ее культурой, литературой и языком, сказал Эриксон. "Главная цель всех запланированных мероприятий - чтобы и взрослые и дети смогли понять, кто такие шведы, которые приехали в большом количестве в Нижний Новгород на чемпионат мира", - отметил советник по культуре посольства Швеции в России Стефан Ингварссон.

По его словам, в рамках Дней культуры состоятся мероприятия не только для взрослых, но и для детей. "В субботу мы ждем нижегородских ребят в областной детской библиотеке. Мы им расскажем о географии, истории нашей страны, а также познакомим с современной детской литературой шведских авторов", - сообщил Ингварссон.

А 17 июня нижегородцы смогут бесплатно посетить выставку арт-объектов "Неожиданная Швеция", послушать лекцию о современной шведской поп-музыке, а также продегустировать национальные блюда. Кроме того, в этот день в 19.00 в концертном зале "MILO" для нижегородцев выступит шведская поп-певица Йенни Абрахамсон, сообщил советник.