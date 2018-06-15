В Калининградской области уничтожат свиней из личных хозяйств, затронутых АЧС

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил изъять и уничтожить свиней из личных хозяйств в муниципалитетах, затронутых африканской чумой свиней (АЧС). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

По словам Алиханова, несколько вспышек африканской чумы свиней было выявлено в личных подсобных хозяйствах в Гвардейском, Черняховском и Правдинском городских округах.

"На территориях, где вспышки вируса зарегистрированы, главам муниципалитетов поручено в режиме спецоперации организовать изъятие свиней из ЛПХ (личных подсобных хозяйств - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцам животных гарантированы денежные компенсации.

"Не надо сопротивляться изъятию и оплате, за мертвую свинью мы уже платить не будем. Это очень важно, чтобы люди понимали, что это не игра, что-то, что может миновать их. Это высокопатогенный вирус, который может жить где угодно, в любых условиях в течение 18 месяцев. И самое главное, человек, если контактировал с больным животным, тоже является переносчиком этого вируса" - подчеркнул губернатор, чьи слова приводит пресс-служба.

Ранее карантин по АЧС уже вводился в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Правдинском, Ладушкинском и Нестеровском городских округах. В личных подсобных хозяйствах было изъято более 300 свиней.