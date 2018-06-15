Делегация из Сирии планирует посетить Севастополь на День ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Сирийская делегация планирует посетить портовый город Севастополь на День Военно-морского флота (ВМФ), который будет отмечаться 29 июля, сообщил в пятницу губернатор города Дмитрий Овсянников.

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"Ко дню ВМФ в конце июля мы пригласили делегацию правительства Тартуса во главе с губернатором [Сафуаном Абу Саадом] для подписания соглашения. Там мы и пропишем основные направления [сотрудничества]", - сказал Овсянников.

По словам вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, делегация Тартуса сообщила, что "готова приехать на День ВМФ". "Он [глава Тартуса] приедет не один, а с рабочей делегацией специалистов по разным направлениям, чтобы они могли детально отработать [направления сотрудничества с Севастополем]", - добавил Базаров.

Овсянников отметил, что власти планируют поставлять в Сирию не только зерно, но и строительные материалы, кроме того, не исключено участие строительных компаний России в работе с Сирией.

В начале июня сообщалось, что Базаров в составе российской делегации посетил Сирию с официальным визитом. Было решено увеличить перевалку грузов между Севастополем и сирийским портом Тартус. В ходе визита стороны также обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений, а также гуманитарные проекты, в частности, по линии образования. Также сообщалось, что Овсянников и губернатор Тартуса Сафуан Абу Саада заочно обсуждали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между регионами.