Русско-сербская дружба стала темой фестиваля резчиков по дереву под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Русско-сербская дружба стала главной темой фестиваля резчиков по дереву, который в пятницу открылся в поселке Отрадный на калининградском побережье Балтийского моря. Творческая встреча мастеров из семи регионов России в этом году приурочена к чемпионату мира по футболу, игры которого принимает, в частности, Калининград, сообщил ТАСС организатор проекта Григорий Титов.

"Русско-сербская дружба не случайно выбрана темой фестиваля 2018 года, который собрал резчиков по дереву из Москвы, Ивановской, Московской, Челябинской, Владимирской и Калининградской областей, а также из Чувашии. Мы творим на площадке Дома-музея знаменитого немецкого скульптора Германа Брахерта в поселке Отрадное, что вблизи города-курорта Светлогорск, где проживает и тренируется команда- участник чемпионата мира по футболу - сборная Сербии. А в этой стране ремесленники испокон веков занимаются различными видами декоративно-прикладного искусства, в том числе и резьбой по дереву", - сказал Титов.

Все работы мастеров станут достоянием Сербского сквера, который был открыт в Светлогорске накануне чемпионата. В сквере на площади в 3 тысячи квадратных метров по улице Балтийской установлен памятный знак сербским офицерам и генералам, малая архитектурная форма в виде футбольного мяча, а также высажены девять сербских елей и 20 туй, а также русская береза.

"Скульптуры, которые будут изготовлены участниками фестиваля, останутся в Светлогорске", - сообщил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Сборная Сербии встретится с командой Швейцарии на стадионе "Калининград" 22 июня в рамках группового этапа ЧМ-2018.