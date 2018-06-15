Созданный в Нижнем Новгороде вездеход "Русак" успешно испытан в условиях Крайнего Севера

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июня. /ТАСС/. Вездеход "Русак", созданный учеными и инженерами Нижегородского государственного технического университета (НГТУ), успешно прошел испытания в условиях Крайнего Севера - в Якутии и на Чукотке. Об этом в пятницу рассказал журналистам доцент кафедры "Автомобили и тракторы" вуза Александр Блохин.

"Вездеход прошел путь порядка 4 тыс. км по бездорожью Якутска, Билибино, Усть-Неры и самого северного города России - Певека. Экспедиция в условиях Крайнего Севера позволила отработать способы преодоления препятствий, проверить работу систем жизнеобеспечения машины в сложных природно-климатических условиях. За весь период исследований существенных поломок в машине не было", - сказал Блохин. По его словам, примерно с 2020 года вездеходы будут запущены в мелкосерийное производство.

"Русак" является прототипом экспериментальных образцов нового поколения эффективных амфибийных транспортных средств для Арктики и Антарктики. Проект разработан в 2016 году учеными НГТУ совместно со специалистами завода механических трансмиссий, расположенном в Набережных Челнах (Татарстан).

"Наш университет всегда славился проектами по созданию вездеходных машин, и школа наша известна. Работаем мы не одни, а в тесном сотрудничестве с промышленными партнерами", - отметил ректор НГТУ Сергей Дмитриев, комментируя результаты испытаний транспортного средства.

Полная масса вездехода составляет 7 тонн, грузоподъемность - 2 тонны, он способен разгоняться до 60 км/ч. Салон рассчитан на семь человек.