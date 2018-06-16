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Спасатели отправились в Селемджинский район Приамурья, где дождь подтопил дорогу к селам

В стране
16 июня, 9:01 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 16, июня. /ТАСС

Населенные пункты Златоустовск, Ольгинск и Ивановское оказались отрезанными от райцентра

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июня. /ТАСС/. Группа спасателей управления МЧС по Амурской области выехала в Селемджинский район, где в пятницу из-за обильных осадков подтопило дорогу местного значения, в результате чего отрезанными остались три села. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"С целью координации действий сил и средств в случае ухудшения погодных условий и для оказания помощи населению из города Благовещенска в Селемджинский район убыла оперативная группа ГУ МЧС России по Амурской области <...> и аэромобильная группировка в общем составе 15 человек и четырех единиц техники. Оперативная группа оснащена беспилотной авиационной системой для проведения мониторинга местности и оценки обстановки", - говорится в сообщении.

В пятницу прошедший сильный дождь частично подтопил дорогу местного значения, соединяющую поселки Экимчан и Златоустовск. В результате отрезанными от райцентра оказались населенные пункты Златоустовск, Ольгинск и Ивановское.

"Проезд восстанавливается. Угрозы подтопления населенных пунктов нет", - сказал в субботу ТАСС глава Селемджинского района Сергей Капшук, добавив, что дожди на территории района прекратились.

Как ранее сообщал ТАСС, в выходные в Амурской области будет действовать циклон - ожидаются сильные дожди, грозы. По прогнозу синоптиков, в Селемджинском районе ожидаются осадки до 30 мм, что может привести к подтоплению низменных частей дорог и приусадебных участков.

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