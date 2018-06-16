На скачках в Черкесске в честь Дня России и Ураза-байрама разыграли 3 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 16 июня. /ТАСС/. Призовой фонд в три миллиона рублей разыграли в субботу в Карачаево-Черкесии (КЧР) на конноспортивных соревнованиях, посвященных Дню России, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику Ураза-байрам. Скачки прошли на республиканском ипподроме в Черкесске.

"Скачки проводились на шести дистанциях, самая короткая из которых была 1 тыс., а самая длинная - 2 тыс. метров. В честь Дня России на 1,8 км разыгрывался 1 млн рублей - приз главы КЧР Рашида Темрезова. Первое место на этих скачках одержал жокей Мызрабек Куппушев на лошади Сенсация Стайл, принадлежащей Хусею Уртенову. Они получил главный кубок состязаний и 500 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

Всего в скачках в честь Дня России были определены пять призеров, обладатели второго и третьего мест получили 250 и 125 тыс. соответственно, а за четвертое и пятое места денежное вознаграждение составило 75 и 50 тыс. рублей.

"Призовой фонд остальных пяти скачек был по 400 тыс. рублей. Победители в каждой из них получили по 250 тыс. рублей, а за вторые и третьи места - по 170 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно", - добавил собеседник агентства. Были организованы заезды, посвященные героям Великой Отечественной войны, в честь ветеранов войны, тружеников тыла и праздника Ураза-байрам, а также на приз "Дружба народов России".

В соревнованиях участвовали более 70 скакунов чистокровной верховой породы.