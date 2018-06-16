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Музей парковой архитектуры появится в Пятигорске

В стране
16 июня, 18:11 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 16, июня. /ТАСС

Также до конца года планируется капитально отремонтировать исторический участок парковой территории Пятигорска, Китайскую беседку и фонтан "Лягушки"

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ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Музей парковой архитектуры создадут в Нагорном парке Пятигорска, сообщил в субботу ТАСС главный архитектор города, заместитель начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ городской администрации Никита Шолтышев.

Парк "Цветник", а также продолжающие его Нагорный парк и старый Эммануэлевский парк, как и вся курортная зона на Машуке и горе Горячая в Пятигорске, начали создаваться в 1820-е годы. В разные годы их объекты проектировали такие архитекторы, как братья Джузеппе и Джованни Бернардацци, Самуил Уптон, Андрей Клепинин, Эммануил Ходжаев, Сергей Гущин, Ирина Шаховская и Павел Еськов. Различные архитектурные детали, изготовленные по их эскизам и сохранившиеся до наших дней, будут собраны в одном месте и составят экспозицию нового музея, рассказывающую об архитектуре разных эпох.

"Выше и левее грота Дианы, на площадке, где сходятся три дороги, планируем создать музей парковой архитектуры Пятигорска. Там соберем уникальные "диваны" - парковые скамьи из машукского камня, сейчас они разбросаны по всей территории парка, а также ограждения, которые можно увидеть на старых фото и кадрах кинохроники, тумбы с деревянными поручнями - такие стояли когда-то у грота Лермонтова", - сказал Шолтышев.

Также до конца года планируется капитально отремонтировать исторический участок парковой территории Пятигорска, Китайскую беседку и фонтан "Лягушки" по программе формирования комфортной городской среды. "Установим балясины, тумбы с каменными вазонами, обустроим клумбы, благоустроена будет и территория самой Китайской беседки. В следующем году здесь появятся новая плитка и стилизованные китайские фонарики, беседка будет капитально отремонтирована и оборудована подсветкой, начнут работать системы видеонаблюдения и навигации", - добавил Шолтышев.

По его словам, к разработчикам дизайн-проекта предъявлены весьма строгие требования: сохранить ландшафтный язык и исторические архитектурные традиции курорта и одновременно создать современные рекреационные зоны с актуальными элементами благоустройства.

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