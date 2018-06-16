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Самая крупная на Ставрополье машинно-технологическая компания создана в Буденновске

В стране
16 июня, 19:34 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 16, июня. /ТАСС

В крае уже действуют 10 крупных МТК, предоставляющих услуги по уборке урожая сельхозпроизводителям как на территории Ставрополья, так и за его пределами

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ПЯТИГОРСК, 16 июня. /ТАСС/. Машинно-технологическая компания (МТК) с парком из 28 современных зерноуборочных комбайнов Acros585, произведенных на "Ростсельмаше", создана на базе предприятия "Терский" в Буденновском районе, сообщает в субботу пресс-служба министерства сельского хозяйства края.

"Благодаря приобретенной зерноуборочной технике эта компания должна стать самой мощной и технически оснащенной в крае", - сказал министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, слова которого приводит пресс-служба.

Министр добавил, что в крае уже действуют 10 крупных МТК, предоставляющих услуги по уборке урожая сельхозпроизводителям как на территории Ставрополья, так и за его пределами. Сезонная нагрузка в действующих организациях достигает до 2,1 тыс. га на один комбайн, что почти в 7 раз выше среднего показателя по краю за прошлый год.

В рамках программы АО "Росагролизинг" создаются МТК в различных регионах страны. Они позволяют малым и средним хозяйствам использовать современную энергонасыщенную технику без дополнительных вложений на модернизацию собственного парка, способствуя тем самым снижению финансовых затрат сельхозпроизводителей.

Как ранее сообщали в краевом минсельхозе, всего в этом году в крае предстоит убрать 2 млн 153 тыс. га посевов, из них более 1,8 млн. га - озимая пшеница. Элитными семенами озимых зерновых культур засеяно 16% площадей, что выше показателей 2017 года на 1%. Планируется участие 8,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, в том числе собственных - 6,7 тыс., привлеченных со стороны - 1,8 тыс. единиц.

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