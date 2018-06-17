Второй этап экспедиции "Байкал - Аляска" стартует с Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /ТАСС/. Второй этап экспедиции "Байкал - Аляска" стартует в воскресенье из Петропавловска-Камчатского. Члены экспедиции на надувном катамаране класса "Искатель" проследуют по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь - Ном - Датч Харбор - Анкоридж, сообщил ТАСС руководитель экспедиции Анатолий Казакевич.

"17 июня из Петропавловска-Камчатского стартует второй этап экспедиции "Байкал - Аляска", в ходе которого впервые в истории мореплавания будет преодолен Берингов пролив на надувном катамаране океанского класса. Маршрут начнется в Петропавловске-Камчатском, а завершится в Анкоридже", - сказал он.

Весь маршрут экспедиции - водный путь в 13 тыс. км, который повторяет пути торговых экспедиций сибирский купцов XVIII века. Первый этап экспедиции прошел в прошлом году. Путешественники преодолели 7 тыс. км пути от Иркутска до Камчатки, после чего судно оставили на зимовку в Петропавловске-Камчатском. В 2018 году мореплаватели должны преодолеть наиболее сложный отрезок маршрута: Петропавловск-Камчатский - Анадырь - Ном - Датч Харбор - Анкоридж.

Экспедиция проходит на надувном катамаране океанского класса "Искатель". Его сконструировал и сделал мастер из Новосибирска Анатолий Кулик, совершивший на подобной модели кругосветное путешествие в южных широтах. После завершения экспедиции выпустят фильм на русском и английском языках, в котором будут показаны яркие примеры развития предпринимательства, уникальная природа Сибири и Аляски, а также путеводитель по маршруту "100 лучших мест от Байкала до Аляски" и фотокнига.