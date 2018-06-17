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В Приамурье на дороге Введеновка - Февральск - Экимчан ограничили движение транспорта

В стране
17 июня, 9:30 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 17, июня. /ТАСС

В оказавшихся на время "отрезанными" населенных пунктах запаса продуктов и медикаментов достаточно на 14 дней, сообщили в министерстве строительства региона

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 июня. /ТАСС/. Временные ограничения движения транспорта введены на участке региональной дороги в Селемджинском районе Приамурья Введеновка - Февральск - Экимчан, сообщает в воскресенье министерство транспорта и строительства Амурской области.

"В результате подъема уровня воды в реке Селемджа специалистами ГКУ "Амурупрадор" для безопасности водителей принято решение ввести временное ограничение движения транспортных средств на участке 283 км - 303 км региональной дороги "Введеновка-Февральск-Экимчан", - говорится в сообщении.

Проезд по участку дороги регионального значения откроют после спада критического уровня воды.

По данным министерства строительства и транспорта Амурской области в населенных пунктах, оказавшихся на время "отрезанными", запаса продуктов питания и медикаментов достаточно на 14 дней.

Как ранее сообщал ТАСС, в субботу в Селемджинский район направили аэромобильную группу регионального управления МЧС для координации работ при возможном ухудшении погоды. По данным пресс-службы ведомства, спасатели уже проинформировали жителей поселка Февральск, попадающего в зону подтопления, о возможном ухудшении обстановки.

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