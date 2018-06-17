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Глава МЧС поручил дополнительно обследовать торфяники в Ленинградской области

В стране
17 июня, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июня. /ТАСС

С начала июня информация о задымлении торфяников в регионе поступала пять раз

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил провести дополнительное обследование торфяников в Кировском районе Ленинградской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в Ленинградскую область направлен вертолет Ка-32.

С начала июня информация о задымлении торфяников поступала пять раз. Все очаги ликвидировались в день поступления обращений силами пожарных и специалистов Ленобллес.

"Глава МЧС России Евгений Зиничев поручил провести дополнительное обследование торфяников в Кировском районе Ленинградской области и принять все необходимые меры по недопущению их горения. На место направлен вертолет Ка-32 для проведения мониторинга", - сказал представитель министерства. На месте также работают две оперативные группы МЧС России и представители местной администрации, осуществляется наземный мониторинг и воздушный с использованием беспилотных летательных аппаратов, которые совершают облет территории каждый час. В настоящее время действующих участков загорания нет.

"Контроль за пожарной обстановкой и тушением возможных пожаров осуществляют лесоохранные ведомства, которые в случае сложных ситуаций обращаются за помощью в МЧС России", - пояснили в министерстве.

Совместно с Лесхозом Ленинградской области МЧС проведет дополнительное обследование территорий, где, по словам жителей, продолжается задымление и тление. По информации МЧС, данные земли не относятся к лесному хозяйству и принадлежат неустановленному собственнику. Сотрудники Ленобллес провели исследование почвенного покрова, которое показало, что под тлеющим напочвенным покровом расположена суглинистая почва. Это свидетельствует об отсутствии угрозы подземного торфяного пожара.

С 1 июня 2018 года правительством Ленинградской области на территории региона введен особый противопожарный режим, при котором ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. В населенных пунктах, граничащих с лесными массивами, организованы патрулирование и мониторинг обстановки.

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