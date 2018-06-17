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Паломники из США, Канады и Австралии посетили места памяти Романовых на Урале

В стране
17 июня, 19:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, июня. /ТАСС

Гости поклонились святыням монастыря Царственных страстотерпцев, побывали в Храме-на-Крови и Ново-Тихвинском женском монастыре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Паломники из США, Канады и Австралии посетили места на Урале, связанные с гибелью последнего российского императора Николая II, его семьи и других членов Дома Романовых. Об этом в воскресение сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"Делегация Русской православной церкви за границей совершает свою юбилейную, десятую паломническую поездку по России в год столетия подвига царской семьи... Многочисленная делегация паломников из США, Канады, Австралии и других стран начала свою поездку по России с посещения Екатеринбурга и Алапаевска", - сообщили в пресс-службе.

Группу паломников возглавляет архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил.

Гости поклонились святыням монастыря Царственных страстотерпцев, побывали с экскурсиями в Храме-на-Крови и Ново-Тихвинском женском монастыре, посетили часовню преподобномученицы Великой княгини Елизаветы Феодоровны. "В Алапаевске группа иностранных паломников продолжила знакомство со святыми местами, связанными с подвигом святой Елизаветы, инокини Варвары и алапаевских мучеников", - сказал в пресс-службе.

Император Николай II (1868-1918), правивший с 1896 года, отрекся от престола 2 марта 1917 года. Он и его семья были расстреляны большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала императора и его семью.

В Алапаевске 18 июля 1918 года вместе с другими представителями дома Романовых была убита великая княгиня Елизавета Федоровна Романова - старшая сестра последней российской императрицы Александры.

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