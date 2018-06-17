ВЛАДИКАВКАЗ, 17 июня. /ТАСС/. Дорожные службы регионов Северного Кавказа переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс- службе ФКУ УПРДОР "Кавказ".

"В связи с ухудшением погодных условий в республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, ФКУ Упрдор "Кавказ" мобилизовало 67 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-25 м/с. На реках прогнозируется подъем уровня воды, местами до опасных отметок. В горах могут сходить сели малого объема.

Дорожники рекомендуют водителям учитывать погодные условия, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, при движении соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Карачаево-Черкесии было зафиксировано три случая схода селя на автодороги. В Урупском районе селевой поток сошел на трассу Рожкао - Курджиново, вечером движение было восстановлено. В Карачаевском районе сель перекрыл федеральную трассу к курортам Домбай и Теберда, проезд был открыт утром в воскресенье. В Северной Осетии с 15 по 17 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.