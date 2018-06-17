Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Воронежской области

ТАСС, 17 июня. Штормовое предупреждение объявлено с 18 июня в Воронежской области в связи с жаркой погодой. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"От воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: с 18 июня по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная пожарная опасность пятого класса", - говорится в сообщении главка.

Спасатели также информируют, что в регионе действует особый противопожарный режим, увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности.