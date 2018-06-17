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Режим повышенной готовности введен в Невинномысске из-за подъема воды в реках

В стране
17 июня, 20:55 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 17, июня. /ТАСС

Сообщения о подтоплении жилых строений либо придомовых территорий оперативным службам пока не поступали

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СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Невинномысска (Ставропольский край) ввели режим повышенной готовности экстренных служб из-за критического повышения уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук, сообщает пресс-служба администрации города. Пользователи социальных сетей сообщают о том, что вода вылилась на пойменные участки в городской черте.

"В целях предотвращения возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными дождями и в связи с критическим повышением уровня воды в реках Кубань и Большой Зеленчук с 16:45 17 июня 2018 года введен режим повышенной готовности", - уточняется в сообщении администрации.

Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии реки Кубань, вышедшей из берегов. По данным очевидцев, вода вылилась на пойменные участки и частично подтопила несколько дорог в прибрежной зоне. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации, сообщения о подтоплении жилых строений либо придомовых территорий оперативным службам пока не поступали, вода после 19:00 пошла на спад.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, в готовность приведен также пункт временного размещения на базе местной спортивной школы, поясняют в администрации.

Ранее ГУ МЧС России по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном подъеме воды в реке Кубань и подтоплении низменных участков. По данным ставропольского Гидрометцентра, из-за дождей в воскресенье и понедельник на реке Кубань ожидается подъем уровня воды местами с достижением опасной отметки.

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