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В КЧР из-за сильных ливней размыло дамбу и подход к мосту

В стране
17 июня, 23:11 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 17, июня. /ТАСС

В результате размыва никто не пострадал

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ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Сильные ливни в Карачаево- Черкесии привели к размыву берегоукрепительного сооружения и подхода к пешеходному мосту в Зеленчукском районе республики. Пострадавших нет, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС.

"Поступила информация о том, что в результате сильных ливневых дождей размыто берегоукрепительное сооружение на правом и левом берегу реки Хуса в станице Зеленчукской. Размыт также подход к пешеходному переходу через реку Бежгон на улице Северная в станице Сторожевой. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, "что сейчас уровень воды в реках не превышает опасных отметок". Из-за ливней в районе также произошел сход сели на автодорогу протяженностью в 20 метров. Ведутся работы по расчистке и восстановлению дорожного полотна.

В субботу в Карачаево-Черкесии было зафиксировано три случая схода селя на автодороги. В Урупском районе селевой поток сошел на трассу Рожкао - Курджиново, вечером движение было восстановлено. В селе Курджиново также было подтоплено более 100 дворовых территорий. В Карачаевском районе сель перекрыл автодорогу Карачаевск-Учкулан и федеральную трассу к курортам Домбай и Теберда, проезд по ним был открыт в воскресенье.

В республике с 15 по 17 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.

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