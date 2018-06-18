Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Астраханской области создадут племенное хозяйство по разведению буйволов

В стране
18 июня, 12:55 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 18, июня. /ТАСС

Власти региона оценивают этот проект как коммерчески перспективный

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Новое для России направление в животноводстве - разведение буйволов - реализуют в Астраханской области. Привезенных в основном с Северного Кавказа животных, которые неприхотливы к климатическим условиям и устойчивы к заболеваниям, разводят несколько фермеров, в ближайшей перспективе - зарегистрировать племенное хозяйство, сообщил в понедельник ТАСС региональный министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Алексей Галкин.

"Буйволы - новое направления для Астраханской области и для России. Сейчас у нас два хозяйства есть, маточное поголовье - порядка 30 голов, идет разведение. Это перспективный коммерческий проект. К этому направлению есть интерес, рассчитываем создавать племенное хозяйство", - сказал Галкин.

Как уточнил ТАСС Петр Кравцов, который разводит буйволов, племенное хозяйство может быть создано до конца этого года. По словам фермера, буйволы, в основном привезенные с Северного Кавказа, - очень неприхотливые животные: легко уживаются с коровами, переносят астраханскую жару (летом бывает выше 40 градусов), меньше подвержены болезням, в том числе дерматиту. Кроме того, им из-за их толстой кожи не страшны привычные для региона комары и мошки, животные также не боятся волков. При этом у буйволов нежное мясо и полезное молоко.

"Молочная продуктивность буйволиц по итогам прошлого года составила свыше 1,7 тонны молока жирностью 8%. В пересчете на коровье молоко жирностью 3,4% это соответствует удоям почти в 4 тонны. Кроме того, молоко буйволиц почти не вызывает аллергию и содержит множество витаминов, также в нем высокая концентрация фтора, цинка, натрия, йода, железа и кальция. По содержанию последнего буйволиное молоко обгоняет коровье", - отметили в региональном министерстве.

В области животноводством занимаются порядка 1500 хозяйств, свыше 100 зарегистрированных юридических лиц, а также более 100 тыс. личных подсобных хозяйств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Астраханская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Депутат Госдумы от Крыма сравнил санкции Запада с автомобилем со сломанными тормозами
3
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 300 человек
4
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
5
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
6
Глава автоконцерна Audi отправлен под арест
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости