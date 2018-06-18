В Астраханской области создадут племенное хозяйство по разведению буйволов

АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Новое для России направление в животноводстве - разведение буйволов - реализуют в Астраханской области. Привезенных в основном с Северного Кавказа животных, которые неприхотливы к климатическим условиям и устойчивы к заболеваниям, разводят несколько фермеров, в ближайшей перспективе - зарегистрировать племенное хозяйство, сообщил в понедельник ТАСС региональный министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Алексей Галкин.

"Буйволы - новое направления для Астраханской области и для России. Сейчас у нас два хозяйства есть, маточное поголовье - порядка 30 голов, идет разведение. Это перспективный коммерческий проект. К этому направлению есть интерес, рассчитываем создавать племенное хозяйство", - сказал Галкин.

Как уточнил ТАСС Петр Кравцов, который разводит буйволов, племенное хозяйство может быть создано до конца этого года. По словам фермера, буйволы, в основном привезенные с Северного Кавказа, - очень неприхотливые животные: легко уживаются с коровами, переносят астраханскую жару (летом бывает выше 40 градусов), меньше подвержены болезням, в том числе дерматиту. Кроме того, им из-за их толстой кожи не страшны привычные для региона комары и мошки, животные также не боятся волков. При этом у буйволов нежное мясо и полезное молоко.

"Молочная продуктивность буйволиц по итогам прошлого года составила свыше 1,7 тонны молока жирностью 8%. В пересчете на коровье молоко жирностью 3,4% это соответствует удоям почти в 4 тонны. Кроме того, молоко буйволиц почти не вызывает аллергию и содержит множество витаминов, также в нем высокая концентрация фтора, цинка, натрия, йода, железа и кальция. По содержанию последнего буйволиное молоко обгоняет коровье", - отметили в региональном министерстве.

В области животноводством занимаются порядка 1500 хозяйств, свыше 100 зарегистрированных юридических лиц, а также более 100 тыс. личных подсобных хозяйств.