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Власти Кубани прогнозируют сохранение напряженной паводковой ситуации в течение 3-4 дней

В стране
18 июня, 12:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, июня. /ТАСС

Все оперативные службы региона работают в режиме повышенной готовности

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КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Возможность подъема воды до опасных уровней на реке Кубань в Краснодарском крае будет сохраняться в течение 3-4 суток, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее региональные ГУ МЧС России по Ставропольскому и Краснодарскому краям предупреждали о возможном подъеме воды в реке Кубань и подтоплении низменных участков из-за дождей.

"По прогнозам специалистов, существует опасность подъема уровней воды местами до опасных отметок. Напряженная паводковая обстановка в некоторых муниципалитетах края сохранится на протяжении 3-4 дней. Для недопущения нештатной ситуации все оперативные службы уже приведены в режим повышенной готовности", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что уже поручил принять комплекс дополнительных мер главам Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов, по территории которых протекает Кубань. "В частности, [поручено] выставить посты, проверить, очищены ли от мусора мостовые переходы, не допустить размыва берегозащитных укреплений. Всем службам - проявить бдительность и, в случае необходимости, оперативно оповестить местное население", - уточнил глава региона.

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