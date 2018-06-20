Как пенсионер из Коми накопил миллион и отдал его детскому центру

Старенький деревянный дом Евгения Попова стоит на берегу реки Вычегды, в самом начале села Айкино Республики Коми. Попова в селе уважают — он почетный житель.

Миллионер не из трущоб

"Я стал откладывать деньги на свой дом, как только работать начал, вернувшись в 21 год в Айкино после окончания пединститута. 40 лет проработал здесь в Айкинской средней школе учителем истории, преподавал и другие предметы, помнится, даже географию. Свою семью не создал, сперва все думал: рано, а потом время подошло — поздно уже. Но насчет "Гавроша" я так говорю: у меня детей не было, зато сейчас все дети "Гавроша" — мои, ни у кого в Айкино нет столько", — рассказал ТАСС Евгений Попов.

Так и с домом: постарев, похоронив родителей, выйдя на пенсию и оставшись один, Евгений Васильевич понял, что новый дом ему не нужен. В свое время он отказался и от предложенной ему благоустроенной квартиры. "У меня дом крепкий, его еще отец построил в 1930 году, и он всегда говорил: живи в моем доме. Пока отец жив был, дом ремонтировали, фундамент на кирпичный заменили полностью, прямо дом стоит. Отец у меня мастеровой был, все умел делать. Люди не верят, что вот это зеркало — кустарное производство, отец его сделал", — говорит учитель.

А потом он прочитал районную газету "Вперед" и узнал о социально-реабилитационном детском центре "Гаврош". Так появился ответ на вопрос: кому отдать миллион.

Отдать детям

"Прочел и так и решил моментально, как молния сквозь меня прошла, — отдать детям всю сумму сразу, чтобы им на большее хватило. Я думаю, поступил правильно. Нет, не жалею ни о чем, все деньги заработаны у меня, не сворованы. Пенсии мне хватает, ничего мне не надо — одежда есть, вон полный шкаф", — говорит Евгений Васильевич.

На что центр потратит деньги, он особо не спрашивал, но руководитель "Гавроша" Надежда Асташкова посчитала нужным рассказать о планах. "Директор приходила с документами, все показала и рассказала. Ребята из "Гавроша" дважды уже приходили ко мне, навещают. В прошлый раз купил им целый мешок конфет. Обещались еще приезжать, да и я просил, чтобы знали, где и как живу".

На вопрос детей, когда же дедушка приедет к ним в Гам (центр "Гаврош" расположен в селе Гам, в 23 км от Айкино), тот не знает, что ответить. Ведь и дома он дальше крыльца почти не выходит. Ходит он, опираясь на палку, которая осталась ему еще от отца. От мамы досталась икона Смоленской Божией Матери, которую она умудрилась сохранить во время раскулачивания ее семьи, жившей тут же, в Айкино. Из дома матери тогда "вынесли буквально все".

Развернуть Дом Евгения Попова © Наталья Казаковцева/ТАСС Дом Евгения Попова © Наталья Казаковцева/ТАСС

Год назад Евгений Васильевич, которому идет 86-й год, согласился на помощь социального работника. "Трижды в неделю Люба ко мне приходит. По моему приказу все делает — дрова заносит зимой, воду, в магазин сходит, если что купить, и так далее. Остальное по дому — топить печь и прочее — еще сам делаю", — говорит Попов.

Во дворе вскопан маленький огородик. "Нанимал. Мешок картошки дадут, мне и хватит", — объясняет старожил. На столе у него словари, в углу комнатки — связка книг. "Читаю. Сейчас вот пятый том сочинений Ленина. Он как раз пишет, какая суматоха начиналась — кризис, Временное правительство", — говорит Евгений Васильевич.

Урок доброты

"Мы не нищие, — сразу говорит директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Гаврош" Надежда Асташкова и начинает водить по кабинетам. — Здесь у нас игровая, спортивная комнаты, кабинет психолога, зоны работы с детьми и родителями. Приемно-карантинное отделение, где проводят первое время только поступившие дети, стараемся долго их здесь не держать, переводим к остальным".

Развернуть © Наталья Казаковцева/ТАСС © Наталья Казаковцева/ТАСС

Расположенный в здании бывшего совхозного детсада "Гаврош" существует с 1994 года, 12 августа 1995 года он принял первых детей. На момент посещения центра в нем было 15 детей, у дошколят был тихий час. Хотя рассчитан центр на 17, но принимали и по 20, и по 50 детей одномоментно, особенно в неблагополучные 1990-е годы. Всего за 24 года центр принял около 3,5 тыс. детей в возрасте от трех до 18 лет. Когда и сколько детей привезут, какого возраста — педагоги не знают. "Гаврош" принимает детей со всего Усть-Вымского района.

Большая часть воспитанников — дети, попавшие в социально-опасное положение, изъятые из семей социального риска. Бывает, что ситуация в семье нормализуется быстро и ребенка возвращают родителям, а бывает, что дети живут в "Гавроше" несколько месяцев. Кто постарше, ходят в школу в селе Гам, дошколята обучаются тут же в центре, все необходимые лицензии у "Гавроша" имеются. Если семья показывает себя безнадежной, детей отправляют в детдома. Это трагедия и для детей, и для педагогов — в "Гавроше" живут одной семьей, многие сотрудники работают тут с открытия центра. Случайные люди, кто не может выдержать специфики, найти подход к детям, в центре не задерживаются.

"Ситуации всякие бывают. Был у нас случай: женщина беременна четвертым ребенком, муж погиб полгода назад, ей на роды ехать надо, а троих детей девать некуда, родных нет или помочь отказываются, — привезла к нам. Или на учебу или в больницу одинокие мамы выезжают, дети на время у нас остаются, но в основном к нам привозят детей, изъятых из семей, где родители пьют. Всякое мы повидали. Здесь мы учим детей, воспитываем их родителей, показываем, какие на самом деле хорошие, талантливые у них дети", — говорят педагоги.

Развернуть © Наталья Казаковцева/ТАСС © Наталья Казаковцева/ТАСС

Поступок Евгения Попова, который подарил центру сбережения всей своей жизни, — это огромный урок доброты и сердечности "гаврошам", считают в интернате. "Дети дважды были уже у Евгения Васильевича, они в восторге от того, как он их принял, и спрашивают: "Когда еще к дедушке Жене поедем?" Он удивительный человек, великолепный рассказчик, дети с большим вниманием его слушали, особенно про его детство, много вопросов задавали. Собираемся еще к нему поехать, ждем, когда позовет по хозяйству, — поможем все, что попросит", — говорит директор.

У "Гавроша" много попечителей, друзей, но столь щедрых подарков центру еще не делали. На полученные деньги хотят закупить новую мебель и технику, сейчас организуют конкурсы.

Скромное обаяние не буржуазии

За 40 лет работы Евгений Попов выучил многих известных людей района. Раньше, пока сил было много, он и в жизни села активно участвовал.

Развернуть © Наталья Казаковцева/ТАСС © Наталья Казаковцева/ТАСС

Один из учеников — нынешний глава администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев. Говорит, что школьники всегда слушали историка "раскрыв рты". Он умел найти подход и заинтересовать каждого. Единственный "недостаток", говорит бывший ученик, — дедушка не любит помощь и не принимает ее.

"А вам еще очень повезло, что Евгений Васильевич вас принял, — улыбается Лютоев. — Зимой к нам приезжал министр труда и соцзащиты Илья Васильевич Семяшкин, хотели к старику делегацией пойти с подарками, так Евгений Васильевич наотрез отказал. Такой он человек. Он вообще не хотел всей этой шумихи, ажиотажа по поводу подаренных денег, хотел подарить их центру тайно, но так уж получилось".​

Наталья Казаковцева