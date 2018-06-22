Город нейросетей, цифровых двойников и интернета вещей

Город Иннополис в Татарстане был заложен в 2012 году, а официально открылся в 2015 году. Здесь создана особая экономическая зона. Но главное — это первый город, созданный специально для ИТ-специалистов, и, конечно же, в нем задействованы современные технологии: искусственный интеллект, "аккаунты" жителей, "умные" счетчики. Средний возраст жителей Иннополиса — 30 лет.

Здесь создан и действует Университет Иннополис — вуз международного стандарта, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Сейчас здась учатся 600 студентов. В состав университета входят 13 научно-исследовательских лабораторий и три научных центра.

Развивать город вместе с жителями

Но одна из главных особенностей — планы развития города составляются с учетом пожеланий жителей, собрать которые тоже помогают инновации, говорит мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. "Я считаю, что будущее за тем, что города будут стремиться уметь персонифицироваться, доходить фактически до каждого жителя. Это тренд, но мы здесь это апробируем, здесь это эффективно работает, для нас это уже данность, традиции", — рассказал он ТАСС.

Например, в городе круглосуточно работает консьерж-сервис, который отвечает на любые запросы жителей на трех языках — русском, татарском и английском. На базе популярных мессенджеров горожане могут записаться в медицинский центр или поликлинику. С помощью чат-ботов можно прочитать важные общегородские объявления, узнать расписание транспорта и получить ответы на общие вопросы о городе.

На основе нейросетевых технологий разработчики из Университета Иннополис создали помощницу Инну. "Она помогает решать вопросы с городом, с управляющей компанией, безопасностью. Ей можно написать запрос (пока только в печатном виде) и получить обратную связь", — объясняет Шагалеев.

Предполагается, что позже, позвонив в консьерж-центр города, люди будут разговаривать с Инной, а не с живым оператором. Сейчас в день операторы консьерж-центра принимают до 300 звонков, и иногда, в зависимости от сезона, задействовать на эту работу приходится до десяти человек.

Развернуть Жилой кампус при IT-университете на территории Иннополиса © Егор Алеев/ТАСС Жилой кампус при IT-университете на территории Иннополиса © Егор Алеев/ТАСС

Обратная связь от жителей очень важна для мэрии Иннополиса — градоначальники активно общаются с населением. "У нас город строится вокруг жителя. Самое главное, что мы можем дать человеку, когда он приезжает сюда, это заботу о нем, сервис", — сказал мэр. Это позволяет корректировать план развития города, учитывая мнение жителей.

Причем, так как большинство жителей — "айтишники", то и отзывы, и пожелания от них характеризуют людей грамотных и неравнодушных, к тому же активных пользователей внедряемых решений.

В Иннополисе работает несколько десятков компаний, более 2,5 тыс. человек находятся в городе ежедневно.

Персональный идентификатор для жителей

Министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов тоже считает такую систему управления очень важной. Он называет ее C2G — по-английски "customers to government" означает государство, опирающееся на интересы жителей. Сейчас механизмы получения обратной связи от жителей совершенствуются, чтобы получать ее максимально быстро.

В мэрии разрабатывают проект универсального идентификатора жителя города — карту горожанина InnoID, по которой будут доступны городские сервисы, доступ домой, в офис, спорткомплекс, медицинский центр.

Развернуть Здание спортивного комплекса © Егор Алеев/ТАСС Здание спортивного комплекса © Егор Алеев/ТАСС

"Когда мы говорим про карту жителя города, мы не говорим про физическую карту. У каждого человека будет его цифровой двойник, слепок. При этом мы хотим сделать, чтобы уровень его приватности был настраиваем им самим, как в странице Facebook. Это позволит дать нам лучший сервис для жителя, то есть персонифицироваться под него", — рассказал Шагалеев. InnoID будет вводиться поэтапно, на протяжении трех лет.

Интернет вещей

Чтобы обеспечить все задуманное, городу необходимо хорошее покрытие интернетом. В Иннополисе развернуты две сети интернета вещей — беспроводной технологии, при которой устройства передают данные друг другу без участия человека — NB IOT и LoRaWAN. Они нужны, чтобы улучшить работу городских сервисов: управления системами безопасности и мониторинга окружающей среды, организации парковочного пространства, учета использования коммунальной техники, организации безопасного дорожного движения, управления уличным освещением.

К интернету вещей сейчас в Иннополисе подключено 16 домов. Теперь к ней собираются подключать все новые городские объекты. Кроме того, в Иннополисе тестируется и мобильная сеть пятого поколения — 5G.

Развернуть Здание IT-университета © Егор Алеев/ТАСС Здание IT-университета © Егор Алеев/ТАСС

"На всех жилых домах города установлены "умные" домофоны, позволяющие повысить охват наблюдаемых дворовых территорий, иметь доступ к открытию подъездной двери через приложение, внедрять технологии распознавания лиц и видеоаналитики. В процессе установка 16 камер общегородского видеонаблюдения в рамках проекта "Безопасный город", — рассказали в пресс-службе города.

Электробусы и экология

Экологии в городе уделяется много внимания. В тестовом режиме запускали электробус "КамАЗ".

Развернуть Во время конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" © Егор Алеев/ТАСС Во время конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" © Егор Алеев/ТАСС

В ближайшее время в Иннополисе планируется испытание беспилотных автомобилей. В перспективе, мечтают в мэрии, такие автомобили могли бы стать еще одной отличительной особенностью Иннополиса.

Олег Павленко