Купол из стекла помог остановить разрушение петроглифов в Мурманской области

МУРМАНСК, 18 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Стеклянный купол помог остановить разрушение древнейших в Мурманской области петроглифов близ озера Канозеро. Как сообщил в понедельник корр. ТАСС директор музея "Петроглифы Канозера" Владимир Перевалов, установленный над рисунками более двух лет назад стеклянный купол помог спасти рисунки от уничтожавшего их лишайника.

"Сейчас многое говорит в пользу того, что лишайник, разрушавший рисунки, погиб из-за сухого и теплого климата, установившегося под куполом", - сказал Перевалов.

Уникальный комплекс рисунков эпохи неолита расположен на островах и по берегам Канозера на юго-востоке Мурманской области. Он насчитывает около 1,2 тыс. изображений животных, людей, лунных и солнечных символов, сцен охоты и рыбалки. Его обнаружили в 1997 году и включили в пятерку крупнейших мировых памятников ЮНЕСКО эпохи неолита. Проблемой сохранения удивительной находки стало то, что рисунки при естественном освещении не всегда видны, поэтому приезжающие туристы вытаптывали их, а лишайник постепенно разрушал петроглифы.

Для сохранения памятника культуры был разработан прозрачный купол. Эксклюзивная стеклянная конструкция в виде полусферы диаметром 20 метров и высотой 10 метров в конце 2014 года была смонтирована на металлических опорах. Нижний ряд панелей сделали съемным - для вентиляции, в конструкции предусмотрена подсветка, которая позволит видеть рисунки в любое время.