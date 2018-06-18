Около 30 селений Вологодской области обеспечат сотовой связью за пять лет

ВОЛОГДА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделит в ближайшие пять лет около 100 млн рублей из областного бюджета на строительство порядка 30 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит обеспечить устойчивой связью малые населенные пункты, где проживает менее 500 человек, сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сегодня 94% населения Вологодской области обеспечены устойчивой сотовой связью... Мы провели переговоры с крупнейшими сотовыми операторами - все они заявили, что строительство вышек там, где проживает менее тысячи человек, нецелесообразно экономически. Поэтому мы договорились, что они будут устанавливать свое оборудование на мачтах-ретрансляторах, которые будут построены за счет средств областного бюджета", - сказал губернатор на оперативном совещании правительства и глав муниципалитетов области.

По его словам, ежегодно в течение пяти лет будут строить по восемь мачтовых сооружений. "Всего за пять лет мы должны построить порядка 30 сооружений. На эти цели потребуется около 100 млн рублей, мы готовы эти средства предоставить", - добавил руководитель региона.

По его словам, в 2018 году из областного бюджета выделено 26,4 млн рублей на строительство мачт в восьми деревнях и поселках семи районов. Губернатор поручил провести конкурсные процедуры на строительство сооружений и до конца года их запустить, а также сформировать список и запланировать строительство на 2019 год с объемом средств в пределах 25 млн рублей. В 2017 году такой опыт признан успешным, установлена станция сотовой связи в селе Илезском Тарногского района, где проживают 450 человек.