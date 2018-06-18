Сотрудники МЧС и пожарные обследовали горевшие в Ленинградской области торфяники

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пожарные провели патрулирование потушенных накануне торфяников в Ленинградской области, угрозы новых возгораний нет сообщили, в понедельник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Проведенные исследования показали, что под верхним тлеющим слоем обнаружен суглинок, и угроза торфяного пожара отсутствует. Мы держим ситуацию на контроле и в случае необходимости будем принимать решение об увеличении группировки", - сказали в ведомстве.

Как сообщалось ранее, глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести дополнительное обследование торфяников в Кировском районе Ленинградской области. На место были отправлены специалисты министерства, вертолет Ка-32 и беспилотники. На месте дежурят сотрудники

Государственной противопожарной службы и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Сообщение о задымлении в районе Молодцова поступило в МЧС 2 июня, тление торфяников на площади 2 га было ликвидировано в тот же день. Однако в последующие дни задымлением возникало вновь. По данным МЧС, данные земли не относятся к лесному хозяйству и принадлежат неустановленному собственнику.