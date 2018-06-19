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Экспедиция "Плавучего университета" РГО изучит якутские криопустыни и мерзлотные ландшафты

В стране
19 июня, 3:38 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 19, июня. /ТАСС

Первая экспедиция при поддержке РГО в 2017 году работала по маршруту Якутск - Тикси - Якутск с остановками в Булунском, Жиганском, Кобяйском и Намском районах

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ЯКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Участники второй экспедиции "Плавучего университета" якутского отделения Русского географического общества (РГО), которая стартует во вторник, будут изучать мерзлотные ландшафты средней тайги, а также криопустыни в бассейне реки Вилюй, сообщила ТАСС руководитель проекта, председатель комиссии по развитию туризма регионального отделения РГО Розалия Иванова.

"Экспедиция по Лене стартует во вторник. Студенты и преподаватели Северо-Восточного федерального, Томского государственного университетов, Сибирского университета водного транспорта планируют изучать прибрежные мерзлотные ландшафты средней тайги: мощность, температуру, влажность сезонно-талого слоя. В частности, будем уделять внимание наледям - до какой даты летом они сохраняются, эрозии почв, качеству воды", - рассказала она.

Параллельно стартует школьная экспедиция в низовьях бассейна реки Вилюй на западе региона. "Школьники повторят путь экспедиции исследователя Ричарда Маака, который известен своей Вилюйской экспедицией середины XIX века. Учащиеся под руководством ученых-мерзлотоведов изучат уникальное явление - якутские криопустыни, известные как тукуланы", - рассказала Иванова.

"Кроме научных задач, выполняем и образовательную функцию. Наставники научат студентов методам полевых исследований. Запланированы лекции для студентов и аспирантов во время плавания между населенными пунктами. На местах планируем лекции для школьников и местного населения о своих исследованиях", - добавила она.

Первая экспедиция при поддержке РГО в 2017 году работала по маршруту Якутск - Тикси - Якутск с остановками в Булунском, Жиганском, Кобяйском и Намском районах. В течение месяца ученые, школьники и студенты проводили экологические и антропологические исследования.

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