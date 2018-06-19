Власти Якутии считают, что средства для соцпроектов позволят повысить качество жизни

ЯКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Выделение более 1,7 млрд рублей из федерального бюджета позволит реализовать в Якутии семь социальных проектов, направленных на повышение качества жизни в регионе. Приоритетными направлениями финансирования станут объекты образования, сообщил ТАСС во вторник председатель правительства региона Евгений Чекин.

В понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в течение трех лет на социальное развитие Дальнего Востока будет выделено почти 54 млрд рублей, 21 млрд рублей из которых поступят в бюджеты девяти регионов уже в этом году. В частности, Якутия получит из федерального бюджета более 1,748 млрд рублей.

"Реализация комплексного плана, разработанного во исполнение поручений президента России, позволит решить наиболее острые вопросы в социальной сфере, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни населения", - сказал Чекин.

По словам Чекина, 359,3 млн рублей предусмотрены на строительство школы № 35 в Якутске на 275 учащихся, 251 млн рублей - на строительство Томпонской районной многопрофильной гимназии на 220 учащихся в поселке Хандыга, еще 345,2 млн рублей - на модернизацию материально- технической базы системы среднего профессионального образования (пять учреждений). Кроме этого, федеральные средства пойдут на строительство многофункционального спортивного зала в Среднеколымске (210,2 млн рублей), на объекты инфраструктуры "дальневосточных гектаров" (82,1 млн рублей), добавил Чекин.

В Якутии определены пять центров экономического роста: столичная агломерация (Якутск и прилегающие территории), Южный промышленный комплекс (Нерюнгри, Алдан), Западная комплексная провинция (Ленск, Мирный), Восточная горнорудная провинция (Хандыга, Усть-Нера), Северо-Якутская опорная зона в Арктике (Тикси, Депутатский). "Данные центры роста занимают 16% всей площади республики, в них проживает 68% населения, оборот организаций составляет 88,1% общего оборота организаций республики. На их территории реализуется большая часть действующих и перспективных инвестиционных проектов", - сказал премьер-министр.

Проект плана социального развития центров экономического роста Якутии был разработан совместно с Минвостокразвития России. Главной целью плана является улучшение социальной инфраструктуры в тех районах республики, где уже происходит или ожидается в ближайшее время увеличение населения в результате реализации значимых инвестиционных проектов.