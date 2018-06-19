В Якутии уволили капитана пассажирского парома, севшего на мель

ЯКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Капитан судна, который, предположительно, в нетрезвом состоянии посадил судно на мель на реке Лене в Якутии, уволен. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы регионального Минтранса.

По данным социальных сетей, в понедельник судно под управлением, предположительно, нетрезвого капитана, село на мель в Олекминском районе. Об этом сообщили очевидцы, опубликовавшие в социальных сетях видеозапись инцидента.

"Проводится проверка надзорных органов, администрации Ленского бассейна. Судно принадлежало Ленскому объединенному речному пароходству (ЛОРП), там проводится собственное расследование. По моим данным, капитан уже уволен из ЛОРП", - сообщил представитель пресс-службы.

Как сообщил ТАСС диспетчер речного порта Олекминска, паром совершал рейс из Олекминска в поселок Заречный. "На пароме находились 10 пассажиров и два автомобиля. Судно не село на мель, а врезалось в береговую линию", - уточнил собеседник.