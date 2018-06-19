На Чукотке открылась навигация через Анадырский лиман

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Навигация через Анадырский лиман, который разделяет город Анадырь и единственный в районе аэропорт в поселке Угольные копи, возобновилась на Чукотке, сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

"Открылась навигация через Анадырский лиман. 19 июня переправу начали осуществлять баржи. В конце недели пассажирские перевозки начнет теплоход "Капитан Сотников". С 1 июля курсировать через лиман будет уже пассажирский катер "Камчатка", а "Капитан Сотников" приступит к своим рейсам в населенные пункты Чукотки", - говорится в сообщении.

Анадырский лиман является частью Анадырского залива Берингова моря и разделяет город Анадырь и поселок Угольные Копи, в котором находится единственный в том районе аэропорт Угольный. Автомобильная дорога между этими населенными пунктами отсутствует. Поэтому зимой добраться из города к авиаузлу и обратно можно по ледовой переправе, которая, как правило, действует с февраля по апрель, летом сделать это можно на пассажирском катере, а весной и осенью, когда навигация закрыта, только с помощью вертолетов.