Площадь лесных пожаров на Ямале сократилась более чем в три раза

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров сократилась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 24 га, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно опубликованным данным, зафиксировано шесть природных пожаров на территории Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов. Причиной возгорания являются грозы. В тушении задействованы 67 человек.

Ранее сообщалось, что общая площадь пожаров в регионе 18 июня составляла более 80 га.

В июле прошлого года в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала плюс 30 градусов. На территории региона тогда выгорело более 170 тыс. га.