Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Площадь лесных пожаров на Ямале сократилась более чем в три раза

В стране
19 июня, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Накануне сообщалось, что общая площадь пожаров в регионе составляла более 80 га

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров сократилась в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 24 га, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно опубликованным данным, зафиксировано шесть природных пожаров на территории Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов. Причиной возгорания являются грозы. В тушении задействованы 67 человек.

Ранее сообщалось, что общая площадь пожаров в регионе 18 июня составляла более 80 га.

В июле прошлого года в ЯНАО, территория которого полностью отнесена к Арктической зоне РФ, был введен режим ЧС из-за природных пожаров. В регионе стояла жаркая погода, температура достигала плюс 30 градусов. На территории региона тогда выгорело более 170 тыс. га.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тыс. рублей
2
Несколько полицейских пострадали в потасовках в ходе протестов около здания Рады
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
СМИ: в США застрелили рэпера XXXTentacion
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Посольство РФ: у США нет морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить
7
Жителей Москвы из-за непогоды призвали пересесть на общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости